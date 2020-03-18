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У Вінниці сталася ДТП за участю швидкої: постраждали п’ять людей

У Вінниці сталася ДТП за участю швидкої: постраждали п’ять людей

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КИЇВ. 18 березня. УНН. На Вінничині сталася ДТП за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали п’ятеро осіб, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

"17 березня у Вінниці на вул. Немирівське шосе сталась автопригода за участі трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги. У результаті аварії постраждали п’ятеро людей. Усі вони з травмами різного ступеню важкості доставлені у лікарню. Аварія сталась близько 21:30 год”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій автомобіля швидкої допомоги Peugeot Boxer, 27-річний житель м. Гайсин, рухаючись в напрямку Вінниці з увімкненими проблисковими маячками допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, який виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі спецавтомобілю.

"У результаті зіткнення швидка допомога зіткнулась з відбійником та перекинулась на дах автівки Mazda, що стояла на світлофорі на зустрічній смузі руху. У результаті аварії постраждали медики зі швидкої допомоги віком 37 та 45 років, її водій та 63-річний хворий, якого з інсультом швидка везла у вінницьку лікарню”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, до лікарні також доставили 32-річного водія Renault Trafic, а водій Mazda та троє його пасажирів не постраждали.

"Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, автомобіль нардепа Юрія "Юзіка" Корявченкова потрапив у ДТП за участі іншого авто.

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Момент зіткнення

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ДТП

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