В Виннице произошло ДТП с участием скорой: пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
"17 марта в Виннице на ул. Немировская шоссе произошла аварий с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Авария произошла около 21:30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомобиля скорой помощи Peugeot Boxer, 27-летний житель г. Гайсин, двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества в движении спецавтомобиля.
"В результате столкновения скорая помощь столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, который стоял на светофоре на встречной полосе движения. В результате аварии пострадали медики из скорой помощи возрастом 37 и 45 лет, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом скорая везла в винницкую больницу", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в больницу также доставили 32-летнего водителя Renault Trafic, а водитель Mazda и трое его пассажиров не пострадали.
"Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - говорится в сообщении.
Напомним, автомобиль нардепа Юрия "Юзика" Корявченкова попал в ДТП с участием другого авто.