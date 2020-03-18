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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Виннице произошло ДТП с участием скорой: пострадали пять человек

В Виннице произошло ДТП с участием скорой: пострадали пять человек

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

"17 марта в Виннице на ул. Немировская шоссе произошла аварий с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Авария произошла около 21:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля скорой помощи Peugeot Boxer, 27-летний житель г. Гайсин, двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества в движении спецавтомобиля.

"В результате столкновения скорая помощь столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, который стоял на светофоре на встречной полосе движения. В результате аварии пострадали медики из скорой помощи возрастом 37 и 45 лет, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом скорая везла в винницкую больницу", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в больницу также доставили 32-летнего водителя Renault Trafic, а водитель Mazda и трое его пассажиров не пострадали.

"Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Напомним, автомобиль нардепа Юрия "Юзика" Корявченкова попал в ДТП с участием другого авто.

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Момент зіткнення

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