Нардеп “Юзік” потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Автомобіль нардепа Юрія “Юзіка” Корявченкова потрапив у ДТП за участі іншого авто. Про це у Facebook написав парламентар Володимир Кабаченко, передає УНН.
“Їду на зустріч ... і тут картина: Задоволений Юзік на фоні не дуже задоволеного власника авто, у яке в’їхав Юзік... Всім обережніше і уважніше за кермом!!!” — написав нардеп.
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На фото видно, як Корявченков розмовляє, ймовірно, з іншим водієм.
Як повідомляв УНН, у Чернігові депутат міської ради збив пішохода.