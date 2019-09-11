В Чернігові депутат міської ради збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Чернігівський чиновник збив місцевого жителя на пішохідному переході. Про це повідомляє УНН, з посиланням на сектор комунікації ГУНП області.
Повідомляється, що ДТП сталась 10 вересня в одному із спальних районів Чернігова. “Правоохоронці встановили, що водій — депутат Чернігівської міської ради, керуючи позашляховиком, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновками лікарів, був тверезий”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження різного ступеня важкості й госпіталізований до лікувального закладу.
“Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) — караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого”, — повідомили у поліції.
Раніше УНН повідомляв, що мешканця Рівненщини засудили до 7 років за вчинення ДТП.