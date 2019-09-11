Мешканця Рівненщини засудили до 7 років за вчинення ДТП

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Погодившись із позицією прокуратури Рівненської області, суд визнав достатніми зібрані органом досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку стосовно 49-річного жителя Млинівського району за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

Прокурором обвинувачем доведено, що чоловік у липні 2017 року керуючи автомобілем марки "ВАЗ 2106" по автодорозі Демидівка-Велика Городниця в напрямку с. Яловичі, проявив неуважність до дорожньої обстановки здійснив наїзд на пішохода, після чого виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автобусом, що рухався у зустрічному напрямку, в результаті чого два пасажири вказаного автомобіля від травм померли, а жінка, яка йшла проїзною частиною отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Вироком Млинівського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди та засуджено до позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Вказаний вирок суду законної сили ще не набрав.

Нагадаємо, на Рівненщині зіткнулися чотири автомобілі, 6 осіб постраждали.

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