Житель Ровенской области приговорили к 7 годам за совершение ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Согласившись с позицией прокуратуры Ровенской области, суд признал достаточными собранные органом предварительного расследования доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении 49-летнего жителя Млинивского района за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
Прокурором обвинителем доказано, что человек в июле 2017 года управляя автомобилем "ВАЗ 2106" по автодороге Демидовка-Большая Городница в направлении с. Говяжьи, проявил невнимательность к дорожной обстановке совершил наезд на пешехода, после чего выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении, в результате чего два пассажира указанного автомобиля от травм скончались, а женщина, которая шла по проезжей части получила средней тяжести телесные повреждения.
Приговором Млинивского районного суда мужчину признали виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Указанный приговор суда в законную силу еще не вступил.
Напомним, в Ровенской области столкнулись четыре автомобиля, 6 человек пострадали.