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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120385 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111969 просмотра

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6 марта, 14:10 • 118108 просмотра

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В Чернигове депутат городского совета сбил пешехода

В Чернигове депутат городского совета сбил пешехода

Киев  •  УНН

 • 10644 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Черниговский чиновник сбил местного жителя на пешеходном переходе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что ДТП произошло 10 сентября в одном из спальных районов Чернигова. “Правоохранители установили, что водитель — депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв”, — говорится в сообщении.

Указано, что в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в лечебное учреждение.

“Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, — сообщили в полиции.

Ранее сообщал УНН, что жителя Ровенской приговорили к 7 годам за совершение ДТП.

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