В Чернигове депутат городского совета сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Черниговский чиновник сбил местного жителя на пешеходном переходе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что ДТП произошло 10 сентября в одном из спальных районов Чернигова. “Правоохранители установили, что водитель — депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв”, — говорится в сообщении.
Указано, что в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в лечебное учреждение.
“Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, — сообщили в полиции.
Ранее сообщал УНН, что жителя Ровенской приговорили к 7 годам за совершение ДТП.