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САП відкрила справу через нібито записи розмови “Юзіка” зі “Слуги народу”

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила досудове провадження після публікацій у ЗМІ щодо оприлюднення аудіозапису розмови ймовірно депутата від “Слуги народу” Юрія Корявченкова (“Юзік” з “95 кварталу” — ред.) з поліцією Кривого Рогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Так, за заявою начальника третього відділу САП Василя Кричуна, справу відкрили за ознаками пропозиції, обіцянки чи надання службовій особі неправомірної вигоди для неї чи третіх осіб за вчинення чи невчинення певних дій.

“За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України”, - пише видання.

Досудове розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро. Як повідомили в САП, звернення “Судового репортера” також долучили до матеріалів провадження.

Це звернення було оформлене як заява про вчинення кримінального правопорушення і стосувалося публікації на Телеграм-каналі Антона Полякова — народного депутата, нещодавно виключеного з фракції “Слуга народу”.

Нагадаємо, 18 листопада Поляков оприлюднив чотирихвилинний аудіозапис, на якому нібито інший представник “Слуги народу” Юрій Корявченков, відомий за сценічним псевдонімом “Юзік”, розмовляє з керівником поліції Кривого Рогу і згадує місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова. В розмові також кілька разів згадується Державне бюро розслідувань. 

Юрій Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею.

В коментарі ЗМІ він заперечив, що погрожував залучити правоохоронні органи проти опонентів чинної влади.

Українські Національні Новини

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