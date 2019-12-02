САП відкрила справу через нібито записи розмови “Юзіка” зі “Слуги народу”

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила досудове провадження після публікацій у ЗМІ щодо оприлюднення аудіозапису розмови ймовірно депутата від “Слуги народу” Юрія Корявченкова (“Юзік” з “95 кварталу” — ред.) з поліцією Кривого Рогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.