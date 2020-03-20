В Киевской области осудят депутата из Черниговской области, вызвавшего смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киевской области будут судить депутата Талалаевской поселкового совета Черниговской области, который вызвал смертельное ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении депутата Талалаевской поселкового совета Черниговской области, который в августе 2019 года в селе Гоголев Броварского района вызвал дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Caddy и "ВАЗ-21112", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате нарушения обвиняемым правил безопасности дорожного движения, пассажир автомобиля "ВАЗ-21112" от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи, а водитель другого автомобиля получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего и средней тяжести телесное повреждение потерпевшему).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, в Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек.