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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100950 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104325 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106337 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105272 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113982 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

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В Киевской области осудят депутата из Черниговской области, вызвавшего смертельное ДТП

В Киевской области осудят депутата из Черниговской области, вызвавшего смертельное ДТП

Киев  •  УНН

 • 11294 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киевской области будут судить депутата Талалаевской поселкового совета Черниговской области, который вызвал смертельное ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении депутата Талалаевской поселкового совета Черниговской области, который в августе 2019 года в селе Гоголев Броварского района вызвал дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Caddy и "ВАЗ-21112", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нарушения обвиняемым правил безопасности дорожного движения, пассажир автомобиля "ВАЗ-21112" от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи, а водитель другого автомобиля получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего и средней тяжести телесное повреждение потерпевшему).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек.

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