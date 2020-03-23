У столиці за вихідні сталося близько 80 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві за вихідні сталося 79 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 21 березня по 22 березня сталося 79 ДТП, з них 6 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Як повідомлялося в УНН, у Києві за суботу та неділю, 14-15 березня, сталося 206 дорожньо-транспортних пригод.
Нагадаємо, на трасі "Київ-Харків" сталася ДТП за участю автівок та вантажівки, в результаті якої постраждали семеро людей.
Також повідомлялося, на Київщині судитимуть депутата Талалаївської селищної ради Чернігівської області, який спричинив смертельне ДТП.