На Київщині сталася ДТП за участю вантажівки: постраждало 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На трасі Київ-Харків сталася ДТП за участю автівок та вантажівки, в результаті якої постраждали семеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"На Київщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало семеро людей. ДТП сталася сьогодні, о 5.40 на 76 км траси Київ-Харків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники поліції, які несли службу по забезпеченню безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів. У цей час водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції.
"В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи і навіс стаціонарного посту поліції. В результаті ДТП постраждало двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП, опитують свідків та потерпілих.
Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівників поліції, у якій травмувались дві особи та загинув поліцейський.