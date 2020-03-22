На Херсонщині у ДТП загинув поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівників поліції, у якій травмувались дві особи та загинув поліцейський. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
За попередньою інформацією, 20 березня близько 11:20 біля с. Надеждівка Херсонської області зіткнулися автомобіль Volkswagen та службовий автомобіль поліції ВАЗ 2107, в якому перебували двоє працівників Чаплинського відділення поліції Головного управління Нацполіції у Херсонській області.
Внаслідок ДТП пасажир автомобіля ВАЗ 2107 - начальник одного із секторів Чаплинського відділу поліції від отриманих травм загинув на місці аварії. Водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження.
Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Наразі триває огляд місця події та інші першочергові слідчі дії.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Херсонської області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, на Київщині судитимуть депутата з Чернігівщини, який спричинив смертельне ДТП.