В Херсонской области в ДТП погиб полицейский

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100927 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104288 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106302 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105239 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113949 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101003 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105425 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106684 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131593 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Херсонской области в ДТП погиб полицейский

В Херсонской области в ДТП погиб полицейский

Киев  •  УНН

 • 32900 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудников полиции, в которой травмировались два человека и погиб полицейский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, 20 марта около 11:20 возле с. Надеждовка Херсонской области столкнулись автомобиль Volkswagen и служебный автомобиль полиции ВАЗ 2107, в котором находились двое сотрудников Чаплинский отделения полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2107 - начальник одного из секторов Чаплинский отдела полиции от полученных травм погиб на месте аварии. Водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжается осмотр места происшествия и другие первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в Киевской области осудят депутата из Черниговской области, вызвавшего смертельное ДТП.

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