В Херсонской области в ДТП погиб полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудников полиции, в которой травмировались два человека и погиб полицейский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
По предварительной информации, 20 марта около 11:20 возле с. Надеждовка Херсонской области столкнулись автомобиль Volkswagen и служебный автомобиль полиции ВАЗ 2107, в котором находились двое сотрудников Чаплинский отделения полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2107 - начальник одного из секторов Чаплинский отдела полиции от полученных травм погиб на месте аварии. Водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения.
Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас продолжается осмотр места происшествия и другие первоочередные следственные действия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, в Киевской области осудят депутата из Черниговской области, вызвавшего смертельное ДТП.