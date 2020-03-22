На Киевской области произошло ДТП с участием грузовика: пострадали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием автомобилей и грузовика, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. ДТП произошло сегодня, в 5.40 на 76 км трассы Киев-Харьков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции, которые несли службу по обеспечению безопасности движения, остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, где не горел один из габаритных огней. В это время водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который двигался позади, совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, водитель которого начал остановку движения по требованию сотрудников полиции.
"В момент удара грузовое авто перевернулось и частично повредило лестницы и навес стационарного поста полиции. В результате ДТП пострадали двое водителей автомобилей и 5 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и потерпевших.
Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудников полиции, в котором травмировались два человека и погиб полицейский.