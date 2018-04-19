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В столице Армении возобновились столкновения с полицией

Киев • УНН

 • 9915 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Эхо Москвы.

В столице Армении возобновились столкновения с полицией

Сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна пытаются заблокировать все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана. Их цель - не пропустить сотрудников госведомств и министерств на свои рабочие места. Здесь же находятся и отряды спецподразделений полиции. В полицейские участки уже доставлены два десятка демонстрантов.

В эти минуты правительство должно начать первое заседание под руководством нового премьер-министра, бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

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Во вторник оппозиция пыталась блокировать процесс избрания, перекрыв пути подхода к зданию для депутатов. Однако голосование все же произошло. Саргсян, который находился у власти два президентских срока, сложил свои полномочия в начале месяца, а через неделю стал премьером, и фактически вновь возглавил страну. Согласно конституционной реформе, Армения перешла к парламентской форме правления.

К этой минуте полиция уже расчистила от митингующих проходы к правительственным зданиям.

Напомним, накануне полиция в Армении задержала около 90 митингующих.

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