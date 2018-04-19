У столиці Вірменії поновилися зіткнення з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Эхо Москвы.
Прихильники лідера опозиції Нікола Пашиняна намагаються заблокувати всі входи в урядові будівлі на площі Республіки в центрі Єревана. Їх мета - не пропустити співробітників держвідомств і міністерств на свої робочі місця. Тут же перебувають і загони спецпідрозділів поліції. У поліцейські відділки вже доставлено два десятки демонстрантів.
У ці хвилини уряд повинен почати перше засідання під керівництвом нового прем'єр-міністра, колишнього президента країни Сержа Саргсяна.
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У вівторок опозиція намагалася блокувати процес його обрання, перекривши шляхи підходу до будівлі для депутатів. Однак голосування все ж таки відбулося. Саргсян, який перебував при владі два президентські терміни, склав свої повноваження на початку місяця, а через тиждень став прем'єром, і фактично знову очолив країну. Згідно з конституційною реформою, Вірменія перейшла до парламентської форми правління.
До цієї хвилині поліція вже розчистила від мітингувальників проходи до урядових будівель.
Нагадаємо, напередодні поліція у Вірменії затримала майже 90 мітингувальників.