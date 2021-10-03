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В столице Румынии тысячи людей протестовали против новых COVID-ограничений

В столице Румынии тысячи людей протестовали против новых COVID-ограничений

Киев  •  УНН

 • 26136 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. На главных площадях румынской столицы в субботу тысячи людей провели демонстрацию против новых COVID-ограничений, объявленных правительством на этой неделе для борьбы с резким ростом числа инфекций. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата

Протестующие, в большинстве своем без масок, собрались на площадях перед правительственными учреждениями, держали румынские флаги и кричали: “Свобода, свобода без сертификатов” и “Долой правительство”.

Местные СМИ оценивают количество демонстрантов в 15 000 человек.

Детали

Сообщается, что новые меры, которые должны вступить в силу в воскресенье, включают ограничение входа в общественные места, такие как театры, кинотеатры, рестораны и тренажерные залы. Для людей, которые могут предъявить цифровой сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы или выздоровели ограничения не касаются.

Также по выходным был введен комендантский час для непривитых, и правительство планирует сделать прививки обязательными для работников здравоохранения, врачей и медсестер.

Кроме того, правительство сделало обязательными маски для лица во всех общественных местах, где заболеваемость превышает 6,0 на тысячу человек. Бухарест достиг рекордных 8,28 случаев на тысячу новых случаев инфицирования за последние две недели, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Отмечается, что в субботу число новых случаев заражения COVID-19 достигло рекордного уровня — 12 590, и власти заявили, что в отделениях интенсивной терапии не хватает места. Румыния занимает второе место по уровню вакцинации в Европейском союзе, опережая Болгарию.

Дополнение

27 сентября сообщалось, что Румыния установила карантинный режим продолжительностью две недели для всех не вакцинированных от COVID-19 иностранных граждан.

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