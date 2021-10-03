У столиці Румунії тисячі людей протестували проти нових COVID-обмежень

Цитата

Протестуючі, у більшості своїй без масок, зібралися на площах перед урядовими установами, тримали румунські прапори і кричали: “Свобода, свобода без сертифікатів” і “Геть уряд”.

Місцеві ЗМІ оцінюють кількість демонстрантів в 15 000 осіб.

Деталі

Повідомляється, що нові заходи, які повинні вступити в силу в неділю, включають обмеження входу в громадські місця, такі як театри, кінотеатри, ресторани та тренажерні зали. Для людей, які можуть пред’явити цифровий сертифікат, який підтверджує, що вони повністю вакциновані або одужали обмеження не стосуються.

Також у вихідні була введена комендантська година для нещеплених, і уряд планує зробити щеплення обов’язковими для працівників охорони здоров’я, лікарів і медсестер.

Крім того, уряд зробив обов’язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях, де захворюваність перевищує 6,0 на тисячу осіб. Бухарест досяг рекордних 8,28 випадків на тисячу нових випадків інфікування за останні два тижні, що є одним з найвищих показників в країні.

Зазначається, що в суботу кількість нових випадків зараження COVID-19 досягла рекордного рівня — 12 590, і влада заявила, що у відділеннях інтенсивної терапії не вистачає місця. Румунія посідає друге місце за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи Болгарію.

Доповнення

27 вересня повідомлялося, що Румунія встановила карантинний режим тривалістю два тижні для всіх не ввели вакцину від COVID-19 іноземних громадян.