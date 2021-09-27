Румунія запровадила карантин для невакцинованих іноземців

Цитата

“Для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн (крім ЄС, ЄЕП, Швейцарської Конфедерації), встановлюється карантинний режим (за домашньою/задекларованою адресою) на 14 днів незалежно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження COVID-19 знаходиться країна з якої вони прибувають”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, повідомляється, що винятки можуть бути застосовані до осіб, які вакциновані проти коронавірусу, і якщо пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в’їзду в Румунію.

Також від карантину можуть звільнити у наступних випадках:

— особа залишається в країні на строк менше 3 днів у невідкладних випадках, що підтверджується документально, і за наявності сертифікату про негативний результат ПЛР-тесту;

— особи, які були позитивно підтверджені зараженням вірусом SARS-CoV-2 за останні 180 днів до в’їзду в країну,

— дітей до 6 років без необхідності представлення негативного тесту та дітей від 6 до 16 років за наявності сертифікату про негативний результат тесту.

Винятки можуть застосовуватися і до тих, хто прямує транзитом і залишить територію Румунії через 24 години, а також транскордонних працівників, учнів/студентів з метою навчання та заради вступу, членів спортивних делегацій.

Також наголошується, що не можливий в’їзд з COVID-сертифікатами (про вакцинацію, тестування, одужання), які не відповідають затвердженим в Україні стандартам, згідно з правилами ЄС (зокрема, не завантажуються через портал Дія “Diia” та мобільні додатки).

Доповнення

До слова, представники організації громадської охорони здоров’я в цьому місяці підрахували, що в жовтні в Румунії буде щодня реєструватися від 15 до 20 тисяч випадків захворювання.

З початку спалаху в країні з населенням в 20 мільйонів осіб померло близько 35 800 людей, і нині їх кількість становить близько 130 на день.

У Румунії найменш розвинена інфраструктура охорони здоров’я.

Глава національного комітету з вакцинації заявив, що країна може почати пропонувати третю дозу вакцини COVID-19 медичному персоналу і людям з групи ризику вже на наступному тижні, враховуючи різке зростання числа випадків.