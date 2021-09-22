Румунія зафіксувала найвищу щоденну кількість випадків зараження коронавірусом за останній рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Румунія повідомила про найвищу щоденну кількість випадків зараження коронавірусом в середу, оскільки, за словами влади, число випадків захворювання подвоїлася протягом тижня на тлі відносно низьких показників вакцинації і повторного відкриття шкіл після літніх канікул. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Урядові дані показують, що зараження COVID-19 в середу - другий день поспіль досягають річного максимуму: за останній день було зареєстровано 7 045 позитивних випадків.
Румунія замикає списки вакцинації Європейського союзу на тлі широко поширеної недовіри до державних установ, при цьому майже 31% населення від 12 років і старше вакциновано.
До прикладу, у вересні середній рівень вакцинації в ЄС досяг 70%.
Школи в Румунії були в основному закриті більшу частину минулого року. За даними міністерства освіти, вони знову відкрилися 13 вересня, при цьому 61% вчителів пройшли вакцинацію.
Доповнення
Представники організації громадської охорони здоров'я в цьому місяці підрахували, що в жовтні в Румунії буде щодня реєструватися від 15 до 20 тисяч випадків захворювання.
З початку спалаху в країні з населенням в 20 мільйонів осіб померло близько 35 800 людей, і нині їх кількість становить близько 130 на день.
У Румунії найменш розвинена інфраструктура охорони здоров'я.
Глава національного комітету з вакцинації заявив, що країна може почати пропонувати третю дозу вакцини COVID-19 медичному персоналу і людям з групи ризику вже на наступному тижні, враховуючи різке зростання числа випадків.