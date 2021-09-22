Румыния зафиксировала самое высокое ежедневное количество случаев заражения коронавирусом за последний год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Румыния сообщила о самом высоком ежедневном количестве случаев заражения коронавирусом в среду, поскольку, по словам властей, число случаев заболевания удвоилось в течение недели на фоне относительно низких показателей вакцинации и повторного открытия школ после летних каникул. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Правительственные данные показывают, что заражение COVID-19 в среду - второй день подряд достигают годового максимума: за последний день было зарегистрировано 7 045 положительных случаев.
Румыния замыкает списки вакцинации Европейского союза на фоне широко распространенного недоверия к государственным учреждениям, при этом почти 31% населения от 12 лет и старше вакцинированы.
К примеру, в сентябре средний уровень вакцинации в ЕС достиг 70%.
Школы в Румынии были в основном закрыты большую часть прошлого года. По данным министерства образования, они снова открылись 13 сентября, при этом 61% учителей прошли вакцинацию.
Дополнение
Представители организации общественного здравоохранения в этом месяце подсчитали, что в октябре в Румынии будет ежедневно регистрироваться от 15 до 20 тысяч случаев заболевания.
С начала вспышки в стране с населением в 20 миллионов человек умерло около 35 800 человек, и сейчас их количество составляет около 130 в день.
В Румынии наименее развитая инфраструктура здравоохранения.
Глава национального комитета по вакцинации заявил, что страна может начать предлагать третью дозу вакцины COVID-19 медицинскому персоналу и людям из группы риска уже на следующей неделе, учитывая резкий рост числа случаев.