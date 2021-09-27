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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния ввела карантин для невакцинированных иностранцев

Румыния ввела карантин для невакцинированных иностранцев

Киев  •  УНН

 • 23759 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Румыния установила карантинный режим продолжительностью две недели для всех невакцинированных от COVID-19 иностранных граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

Цитата

"Для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим (по домашнему/задекларированному адресу) на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна с которой они прибывают", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, сообщается, что исключения могут быть применены к лицам, которые вакцинированы против коронавируса, и если прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию.

Также от карантина могут освободить в следующих случаях:

- лицо остается в стране на срок менее 3 дней в неотложных случаях, что подтверждается документально, и при наличии сертификата о отрицательный результат ПЦР-теста;
- лица, которые были положительно подтверждены заражением вирусом SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну,
- детей до 6 лет без необходимости представления отрицательного теста и детей от 6 до 16 лет при наличии сертификата об отрицательном результате теста.

Исключения могут применяться и к тем, кто следует транзитом и покинет территорию Румынии через 24 часа, а также трансграничных работников, обучающихся/студентов с целью обучения и ради вступления, членов спортивных делегаций.

Также отмечается, что невозможен въезд с COVID-сертификатами (о вакцинации, тестирование, выздоровления), которые не соответствуют утвержденным в Украине стандартам, согласно правилам ЕС (в частности, не загружаются через портал Дія "Diia" и мобильные приложения).

Дополнение

К слову, представители организации общественного здравоохранения в этом месяце подсчитали, что в октябре в Румынии будет ежедневно регистрироваться от 15 до 20 тыс. случаев заболевания.

С начала вспышки в стране с населением в 20 миллионов человек умерло около 35 800 человек, и сейчас их количество составляет около 130 в день.

В Румынии наименее развитая инфраструктура здравоохранения.

Глава национального комитета по вакцинации заявил, что страна может начать предлагать третью дозу вакцины COVID-19 медицинскому персоналу и людям из группы риска уже на следующей неделе, учитывая резкий рост числа случаев.

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