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В столице псевдоминера приговорили к пяти годам лишения свободы

В столице псевдоминера приговорили к пяти годам лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 8945 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Шевченковской районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы уроженца Винницкой области, дважды звонил на спецлинию 102 и сообщал о подготовке взрыва на двух станциях метро и государственного учреждения. Об этом говорится в сообщении полиции Киева на странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщили в полиции, получив сообщение, правоохранители и взрывотехники осмотрели станции "Лесная", "Лыбидская" и следственный изолятор. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили.

"После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали псевдоминера - ранее судимого уроженца Винницкой области. Выяснилось, что злоумышленник звонил с телефона. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. При этом отметил, что сделал звонки ради развлечения ", - отметили в полиции.

Приговором Шевченковского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, псевдоминера в Херсоне осужден на 4 года лишения свободы.

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