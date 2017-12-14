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У столиці псевдомінера засудили до п’яти років позбавлення волі

У столиці псевдомінера засудили до п’яти років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Шевченківській районний суд Києві засудив до п’яти років позбавлення волі уродженця Вінниччини, який двічі телефонував на спецлінію 102 та повідомляв про підготовку вибуху на двох станціях метро та державної установи. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва на сторінці у Facebook, передає УНН

Як повідомили у поліції, отримавши повідомлення, правоохоронці та вибухотехніки оглянули станції “Лісова”, “Либідська” та слідчий ізолятор. У результаті ретельної перевірки жодних підозрілих речовин та предметів правоохоронці не виявили.

“Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали псевдомінера — раніше судимого уродженця Вінницької області. З’ясувалося, що зловмисник телефонував із мобільного телефону. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. При цьому зазначив, що зробив дзвінки заради розваги”, — зазначили у поліції.

Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, засудили до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, псевдомінера в Херсоні засуджено на 4 роки позбавлення волі.

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