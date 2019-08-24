В столице во время торжеств "минировали" Майдан Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве во время официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности. Об этом рассказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Во время официальных мероприятий было одно сообщение о заминировании Майдана Незаисимости. Учитывая, что все было обследовано и перекрыто до начала (торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины - ред.), мы перепроверили уже после окончания мероприятий. Ничего не подтвердилось, будем устанавливать это лицо", - рассказал Крищенко.
По его словам, было возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность "минера".
Напомним, во время празднования Дня Независимости Украины на Майдане Незалежности в столице мужчина, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения, угрожал полицейским "гранатой", находясь на металлических конструкциях.