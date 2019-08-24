У столиці під час урочистостей "мінували" Майдан Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві під час офіційних заходів з нагоди Дня Незалежності України надійшло повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Про це розповів начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Під час офіційних заходів було одне повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Враховуючи, що все було обстежено та перекрито до початку (урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України – ред.), ми перевірили ще раз вже після закінчення заходів. Нічого не підтвердилося, будемо встановлювати цю особу", - розповів Крищенко.
За його словами, було порушено кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу "мінувальника".
Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності України на Майдані Незалежності у столиці чоловік, який, за попередніми даними, був у стані алкогольного сп’яніння, погрожував поліцейським "гранатою", перебуваючи на металевих конструкціях.