У центрі Києва чоловік на металевих конструкціях погрожував "гранатою"

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності України на Майдані Незалежності у столиці чоловік, який, за попередніми даними, був у стані алкогольного сп’яніння, погрожував поліцейським "гранатою", перебуваючи на металевих конструкціях. Про це розповів керівник ГУ НП в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.