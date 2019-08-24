У центрі Києва чоловік на металевих конструкціях погрожував "гранатою"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності України на Майдані Незалежності у столиці чоловік, який, за попередніми даними, був у стані алкогольного сп’яніння, погрожував поліцейським "гранатою", перебуваючи на металевих конструкціях. Про це розповів керівник ГУ НП в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Декілька людей залізли на металеві конструкції, а коли правоохоронці попросили злізти, то дев'ятеро злізло, а одна людина, попередньо, за візуальним виглядом у стані алкогольного сп’яніння, відмовилася і голосно заявила, що в неї є граната, і він може її підірвати. Тому були вжиті заходи, його зняли та затримали. У результаті з’ясувалося, що заборонених предметів у нього не було", - сказав Крищенко.
За його словами, в особи є тілесні ушкодження, які він отримав при затриманні. Також, йому була надана медична допомога, але він відмовився від госпіталізації.
"На нього складено два адміністративних протоколи: непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського та дрібне хуліганство", - додав він.
Нагадаємо, на Київщині чоловік під час сварки погрожував дружині зброєю.