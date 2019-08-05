На Київщині чоловік під час сварки погрожував дружині зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На Київщині фастівчанин напідпитку під час сварки погрожував своїй дружині зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Київської області.
До поліції надійшло повідомлення від жінки, що чоловік напідпитку погрожує їй фізичною розправою, надійшло 4 серпня.
Правоохоронці прибувши на місце події встановила, що між подружжям спалахнула сварка. Тоді, 36-чоловік став погрожувати своїй 30-річній дружині зброєю.
Повідомляється, що в ході проведення невідкладного обшуку, правоохоронці виявили та вилучили обріз мисливської рушниці та набої до неї, які зберігалися незаконно.
Також, чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
У зв’язку з цим, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Триває слідство.
Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранатою власну дружину.