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На Київщині чоловік погрожував дружині гранатою під час сварки

На Київщині чоловік погрожував дружині гранатою під час сварки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранатою власну дружину. Також в оселі зловмисника було знайдено обріз рушниці та патрони. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Інцидент трапився 31 липня, у селі Старі Петрівці, Вишгородського району. До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що під час сімейної сварки чоловік їй погрожував гранатою.

Прибувши на місце події працівники поліції, в ході проведення невідкладного обшуку, виявили та вилучили гранату Ф1, із запалом до неї, 6 набоїв, а також зброю часів Другої світової війни. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Громадянина, який зберігав у своїй оселі зброю, затримано.

У зв’язку з цим правопорушенням відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Київщині чоловік хотів підірвати гранату на центральній площі міста.

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