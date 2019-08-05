В Киевской области муж во время ссоры угрожал жене оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киевской области фастивчанин в нетрезвом состоянии во время ссоры угрожал своей жене оружием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской области.
В полицию поступило сообщение от женщины, что выпивший муж угрожает ей физической расправой, поступило 4 августа.
Правоохранители прибыв на место происшествия установила, что между супругами вспыхнула ссора. Тогда, 36-мужчина стал угрожать своей 30-летней жене оружием.
Сообщается, что в ходе проведения неотложного обыска, правоохранители обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья и боеприпасы, которые хранились незаконно.
Также, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В связи с этим, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Продолжается следствие.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который угрожал подорвать гранатой собственную жену.