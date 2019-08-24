В центре Киева мужчина на металлических конструкциях угрожал "гранатой"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время празднования Дня Независимости Украины на Майдане Независимости в столице мужчина, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения, угрожал полицейским "гранатой", находясь на металлических конструкциях. Об этом рассказал начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Несколько человек залезли на металлические конструкции, а когда правоохранители попросили слезть, то девять слезло, а один человек, предварительно, визуально в состоянии алкогольного опьянения, отказался и громко заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. Поэтому были приняты меры, его сняли и задержали. В результате выяснилось, что запрещенных предметов у него не было", - сказал Корищенко.
По его словам, у человека есть телесные повреждения, которые он получил при задержании. Также, ему была оказана медицинская помощь, но он отказался от госпитализации.
"На него составлены два административных протокола: неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и мелкое хулиганство", - добавил он.
Напомним, в Киевской области мужчина во время ссоры угрожал жене оружием.