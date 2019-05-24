В столице ограничат движение в правительственном квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Киеве в понедельник, 27 мая, ограничат движение на участке улицы Институтской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 8:00 27 мая в связи с фрезерованием старого покрытия на ул. Институтской от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской будет частично ограничено движение транспорта", - указали в КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".
Коммунальная корпорация попросила водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать дорожным работам.
Напомним, в Киеве на выходных перекроют движение транспорта.