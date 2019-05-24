У столиці обмежать рух в урядовому кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Києві у понеділок, 27 травня, обмежать рух на ділянці вулиці Інститутської. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Із 08:00 27 травня у зв’язку із фрезеруванням старого покриття на вул. Інститутській від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської буде частково обмежено рух транспорту", - вказали у КМДа з посиланням на КК "Київавтодор".
Комунальна корпорація попросила водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині вказаної ділянки вулично-дорожньої мережі, аби не заважати дорожнім роботам.
Нагадаємо, у Києві на вихідних перекриють рух транспорту.