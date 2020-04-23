В столице COVID-19 зафиксирована у 104 медиков

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 16251 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 22750 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 33713 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59466 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97966 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104599 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130087 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175326 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122116 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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В столице COVID-19 зафиксирована у 104 медиков

В столице COVID-19 зафиксирована у 104 медиков

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве, по состоянию на 22 апреля, зафиксировано коронавирус у 104 медицинских работников, 16 из которых нуждаются в стационарном лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По состоянию на 22 апреля заболевания COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников. 74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 - летальные

Напомним, на сегодня в Киеве на COVID-19 заболело 1059 человек, из них 70 за последние сутки.

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