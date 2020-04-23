В столице COVID-19 зафиксирована у 104 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве, по состоянию на 22 апреля, зафиксировано коронавирус у 104 медицинских работников, 16 из которых нуждаются в стационарном лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По состоянию на 22 апреля заболевания COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников. 74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - говорится в сообщении.
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Напомним, на сегодня в Киеве на COVID-19 заболело 1059 человек, из них 70 за последние сутки.