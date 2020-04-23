У Києві лабораторно підтверджено 1 059 випадків захворювання на COVID-19 - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві на COVID-19 захворіло 1 059 людей, з них 70 за останню добу. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу збільшилася на 70 людей, з них 5 медиків, 1 випадок, на жаль, летальний... У Києві вже 1 059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 34 жінки віком від 21 до 84 років, двоє дівчат віком до 17 років та 29 чоловіків від 26 до 71 року, 5 хлопців до 17 років. До лікарні столиці госпіталізували 24 пацієнта, інші лікують на самоізоляції під контролем медиків. За минулу добу одужали ще 6 людей, всього у столиці одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 578, що більше, ніж добою раніше.