В Киеве лабораторно подтверждено 1059 случаев заболевания COVID-19 - Кличко

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 70 человек, из них 5 медиков, 1 случай, к сожалению, летальный... В Киеве уже 1 059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, две девушки в возрасте до 17 лет и 29 мужчин от 26 до 71 года, 5 ребят до 17 лет. В больницу столицы госпитализировали 24 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За минувшие сутки выздоровели еще 6 человек, всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса”, — отметил он.

Напомним, в Украине 9:00 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки — 578, что больше, чем сутками ранее.