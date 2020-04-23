У столиці COVID-19 зафіксовано у 104 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві, станом на 22 квітня, зафіксовано коронавірус у 104 медичних працівників, 16 з яких потребують стаціонарного лікування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Станом на 22 квітня захворювання на COVID-19 зафіксовано у 104 медичних працівників. 74 з них (7% від усіх захворілих киян) заразилися, виконуючи професійні обов’язки, 30 — у побуті. Стан 16, на жаль, потребує стаціонарного лікування”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, станом на сьогодні, у Києві на COVID-19 захворіло 1 059 людей, з них 70 за останню добу.