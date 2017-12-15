В столице мужчина и девушка обманули киевлян на 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве мужчина и девушка обманули киевлян на 100 тыс. грн, используя их персональные банковские данные. Об этом сообщает ГУНП в Киеве, передает УНН.
"К разоблачению преступной группы были привлечены работники Киевского управления киберполиции, оперативниками уголовного розыска и следователи Шевченковского управления столичной полиции. Правоохранители разоблачили 18-летнюю женщину и ее 27-летнего сообщника во вмешательстве в работу электронных банковских счетов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сообщники, представляясь работниками банка, мошенническим путем осуществляли завладение денежными средствами граждан Украины. Таким образом в течение двух месяцев злоумышленники успели обмануть граждан на более 100 тыс. гривен.
Оперативники с киберполиция установили схему их преступной деятельности. Так, злоумышленники действуя умышленно и согласованно, путем обмана, узнавали у клиентов банка конфиденциальную информацию относительно их банковских карточек (пин коды, пароли входа в систему онлайн банкинга). В дальнейшем, через Интернет, с помощью услуги "оплата частями", осуществляли покупки товаров в сетях различных магазинов рассчитываясь online банковскими карточками пострадавших.
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Оперативники с киберполиции установили двух человек, которые организовали и поддерживали данную преступную деятельность. Во время проведения санкционированных обысков по месту их жительства полицейские изъяли компьютерную технику, флэш носители и документацию.
Кроме того, во время проведения обыска, один из злоумышленников с целью сокрытия доказательств преступной деятельности повредил свой мобильный телефон. Правоохранители изъяли гаджет и направили его на экспертизу для восстановления данных.
Сейчас обоим участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.