У столиці чоловік і дівчина ошукали киян на 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві чоловік і дівчина ошукали киян на 100 тис. грн, використовуючи їх персональні банківські дані. Про це повідомляє ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До викриття злочинної групи були залучені працівники Київського управління кіберполіції, оперативниками карного розшуку та слідчі Шевченківського управління столичної поліції. Правоохоронці викрили 18-річну жінку та її 27-річного спільника у втручанні в роботу електронних банківських рахунків”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві зловмисники намагалися вкрасти 400 кг кабелю
Зазначається, що спільники, представляючись працівниками банку, шахрайським шляхом здійснювали заволодіння грошовими коштами громадян України. Таким чином протягом двох місяців зловмисники встигли ошукати громадян на більш як 100 тисяч гривень.
Оперативники з кіберполіції встановили схему їх злочинної діяльності. Так, зловмисники діючи умисно і узгоджено, шляхом обману, дізнавались у клієнтів банку конфіденційну інформацію, щодо їхніх банківських карток (пін коди, паролі входу до системи онлайн банкінгу). У подальшому, через мережу Інтернет, за допомогою послуги “оплата частками”, здійснювали покупки товарів в мережах різноманітних магазинів розраховуючись online банківськими картками потерпілих.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чотирьох зловмисників, що викрали в Ужгороді чоловіка, взяли під варту
Оперативники з кіберполіції встановили двох осіб, які організували та підтримували дану злочинну діяльність. Під час проведення санкціонованих обшуків за їх місцем проживання поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, флеш носії та документацію.
Крім того, під час проведення обшуку, один із зловмисників з метою приховування доказів злочинної діяльності пошкодив свій мобільний телефон. Правоохоронці вилучили гаджет та направили його на експертизу для відновлення даних.
Наразі обом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.