В столице Буркина-Фасо солдаты в военном лагере устроили стрельбу

Детали

Отмечается, что стрельба в лагере Сангуле-Ламизана, в котором находится генеральный штаб армии и тюрьма, среди заключенных которой есть солдаты, участвовавшие в неудавшейся попытке государственного переворота 2015 года, началась как минимум в 5:00 утра (05:00 по Гринвичу), и ее все еще было слышно в 7:30.

Известно, что солдаты стреляли в воздух в лагере.

К слову, правительства в Западной и Центральной Африке находятся в состоянии повышенной готовности к переворотам после успешных путчей за последние 18 месяцев в Мали и Гвинее.

Напомним

Ранее, силы безопасности применили слезоточивый газ против протестующих, которые баррикадировали улицы и бросали камни в столице Буркина-Фасо в субботу. Гнев людей из-за неспособности правительства остановить распространение джихадистов по всей стране растет.

Контекст

Это второе подавление протестов правительством с ноября, и оно произошло после того, как правительство закрыло доступ к Facebook на прошлой неделе, сославшись на соображения безопасности, и после ареста 15 человек по подозрению в подготовке государственного переворота.

По мере нарастания напряженности правительство пытается остановить джихадистское насилие. В прошлом месяце президент уволил своего премьер-министра и заменил большую часть кабинета. Сообщается также, что правительственная служба национальной безопасности готовится возобновить переговоры с джихадистами. В последний раз правительство проводило секретные переговоры о прекращении огня с джихадистами во время президентских выборов 2020 года, когда боевые действия затихли на несколько месяцев.

Дополнение

Протест Буркина-Фасо проходит на фоне эскалации нападений джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", в результате которых погибли тысячи и перемещено 1,5 миллиона человек.

По данным ООН, в течение двух недель в декабре было перемещено около 12 000 человек. Четыре французских солдата также были ранены во время совместной операции с вооруженными силами Буркина-Фасо. Это первый случай, когда французские солдаты получили ранения в стране после того, как двое были убиты в 2019 году во время захвата заложников.

Франция разместила в регионе около 5000 военнослужащих, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.