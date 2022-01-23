В столице Буркина-Фасо солдаты в военном лагере устроили стрельбу

ukru
15 марта, 19:03 • 107601 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145712 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125041 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118449 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105660 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101867 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94687 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125299 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127905 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127369 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 52150 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 34867 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 29569 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 54468 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 37758 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125300 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125230 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262346 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291643 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227927 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105694 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127905 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111909 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129145 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131137 просмотра
Актуальное
В столице Буркина-Фасо солдаты в военном лагере устроили стрельбу

В столице Буркина-Фасо солдаты в военном лагере устроили стрельбу

Киев • УНН

 • 51727 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Утром, в воскресенье, из главного военного городка в столице Буркина-Фасо Уагадугу было слышно выстрелы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что стрельба в лагере Сангуле-Ламизана, в котором находится генеральный штаб армии и тюрьма, среди заключенных которой есть солдаты, участвовавшие в неудавшейся попытке государственного переворота 2015 года, началась как минимум в 5:00 утра (05:00 по Гринвичу), и ее все еще было слышно в 7:30.

Известно, что солдаты стреляли в воздух в лагере.

К слову, правительства в Западной и Центральной Африке находятся в состоянии повышенной готовности к переворотам после успешных путчей за последние 18 месяцев в Мали и Гвинее.

Напомним

Ранее, силы безопасности применили слезоточивый газ против протестующих, которые баррикадировали улицы и бросали камни в столице Буркина-Фасо в субботу. Гнев людей из-за неспособности правительства остановить распространение джихадистов по всей стране растет.

Контекст

Это второе подавление протестов правительством с ноября, и оно произошло после того, как правительство закрыло доступ к Facebook на прошлой неделе, сославшись на соображения безопасности, и после ареста 15 человек по подозрению в подготовке государственного переворота.

По мере нарастания напряженности правительство пытается остановить джихадистское насилие. В прошлом месяце президент уволил своего премьер-министра и заменил большую часть кабинета. Сообщается также, что правительственная служба национальной безопасности готовится возобновить переговоры с джихадистами. В последний раз правительство проводило секретные переговоры о прекращении огня с джихадистами во время президентских выборов 2020 года, когда боевые действия затихли на несколько месяцев.

Дополнение

Протест Буркина-Фасо проходит на фоне эскалации нападений джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", в результате которых погибли тысячи и перемещено 1,5 миллиона человек.

По данным ООН, в течение двух недель в декабре было перемещено около 12 000 человек. Четыре французских солдата также были ранены во время совместной операции с вооруженными силами Буркина-Фасо. Это первый случай, когда французские солдаты получили ранения в стране после того, как двое были убиты в 2019 году во время захвата заложников.
Франция разместила в регионе около 5000 военнослужащих, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы