У столиці Буркіна-Фасо солдати у військовому таборі влаштували стрілянину

Деталі

Відзначається, що стрілянина в таборі Сангуле-Ламізана, в якому знаходиться Генеральний штаб армії і в'язниця, серед ув'язнених якої є солдати, які брали участь в невдалій спробі державного перевороту 2015 року, почалася як мінімум о 5:00 ранку (05:00 за Гринвічем), і її все ще було чутно о 7:30.

Відомо, що солдати стріляли в повітря в таборі.

До слова, уряди в Західній та Центральній Африці перебувають у стані підвищеної готовності до переворотів після успішних путчів за останні 18 місяців у Малі та Гвінеї.

Нагадаємо

Раніше, сили безпеки застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які барикадували вулиці і кидали каміння в столиці Буркіна-Фасо в суботу. Гнів людей через нездатність уряду зупинити поширення джихадистів по всій країні зростає.

Контекст

Це друге придушення протестів урядом з листопада, і воно відбулося після того, як уряд закрив доступ до Facebook минулого тижня, пославшись на міркування безпеки, і після арешту 15 осіб за підозрою в підготовці державного перевороту.

У міру наростання напруженості уряд намагається зупинити джихадистське насильство. Минулого місяця президент звільнив свого прем'єр-міністра і замінив більшу частину Кабінету. Повідомляється також, що урядова служба національної безпеки готується відновити переговори з джихадистами. Востаннє уряд проводив секретні переговори про припинення вогню з джихадистами під час президентських виборів 2020 року, коли бойові дії затихли на кілька місяців.

Доповнення

Протест Буркіна-Фасо проходить на тлі ескалації нападів джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", в результаті яких загинули тисячі і переміщено 1,5 мільйона осіб.

За даними ООН, протягом двох тижнів у грудні було переміщено близько 12 000 осіб. Чотири французьких солдата також були поранені під час спільної операції зі Збройними силами Буркіна-Фасо. Це перший випадок, коли французькі солдати отримали поранення в країні після того, як двоє були вбиті в 2019 році під час захоплення заручників.

Франція розмістила в регіоні близько 5000 військовослужбовців, але до цих пір її участь в Буркіна-Фасо була мінімальною в порівнянні з Нігером або Малі.