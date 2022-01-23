У столиці Буркіна-Фасо солдати у військовому таборі влаштували стрілянину

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 41283 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 113018 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 179362 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 175095 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 199350 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 191000 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 148512 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151954 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172624 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182672 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 144637 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 123192 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 161917 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 99014 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 55405 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 448403 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 298729 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 362764 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 475676 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 721386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 99014 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 161917 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 121046 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 156547 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180075 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У столиці Буркіна-Фасо солдати у військовому таборі влаштували стрілянину

У столиці Буркіна-Фасо солдати у військовому таборі влаштували стрілянину

Київ • УНН

 • 51728 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Вранці, в неділю, з головного військового містечка в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу було чутно постріли. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відзначається, що стрілянина в таборі Сангуле-Ламізана, в якому знаходиться Генеральний штаб армії і в'язниця, серед ув'язнених якої є солдати, які брали участь в невдалій спробі державного перевороту 2015 року, почалася як мінімум о 5:00 ранку (05:00 за Гринвічем), і її все ще було чутно о 7:30.

Відомо, що солдати стріляли в повітря в таборі.

До слова, уряди в Західній та Центральній Африці перебувають у стані підвищеної готовності до переворотів після успішних путчів за останні 18 місяців у Малі та Гвінеї.

Нагадаємо

Раніше, сили безпеки застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які барикадували вулиці і кидали каміння в столиці Буркіна-Фасо в суботу. Гнів людей через нездатність уряду зупинити поширення джихадистів по всій країні зростає.

Контекст

Це друге придушення протестів урядом з листопада, і воно відбулося після того, як уряд закрив доступ до Facebook минулого тижня, пославшись на міркування безпеки, і після арешту 15 осіб за підозрою в підготовці державного перевороту.

У міру наростання напруженості уряд намагається зупинити джихадистське насильство. Минулого місяця президент звільнив свого прем'єр-міністра і замінив більшу частину Кабінету. Повідомляється також, що урядова служба національної безпеки готується відновити переговори з джихадистами. Востаннє уряд проводив секретні переговори про припинення вогню з джихадистами під час президентських виборів 2020 року, коли бойові дії затихли на кілька місяців.

Доповнення

Протест Буркіна-Фасо проходить на тлі ескалації нападів джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", в результаті яких загинули тисячі і переміщено 1,5 мільйона осіб.

За даними ООН, протягом двох тижнів у грудні було переміщено близько 12 000 осіб. Чотири французьких солдата також були поранені під час спільної операції зі Збройними силами Буркіна-Фасо. Це перший випадок, коли французькі солдати отримали поранення в країні після того, як двоє були вбиті в 2019 році під час захоплення заручників.
Франція розмістила в регіоні близько 5000 військовослужбовців, але до цих пір її участь в Буркіна-Фасо була мінімальною в порівнянні з Нігером або Малі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69