Силовики Буркина-Фасо применили слезоточивый газ на протестах против правительства

Детали

Несколько сотен человек прошли маршем по центру города Уагадугу, скандируя призыв президенту Рока Марка Кристиана Каборе к отставке.

"Джихадисты атакуют, люди умирают, другие убегают из своих домов... Мы хотим, чтобы Рока и его правительство ушли в отставку, потому что они плохо обращаются со страной. Мы никогда не поддержим их", - заявил один из протестующих.

Некоторые люди также протестовали в знак солидарности с соседней Мали, граждане которой недовольны западноафриканским региональным экономическим блоком ECOWAS, который ввел санкции против страны после того, как правящая хунта отложила нынешние выборы.

Контекст

Это второе подавление протестов правительством с ноября, и оно произошло после того, как правительство закрыло доступ к Facebook на прошлой неделе, сославшись на соображения безопасности, и после ареста 15 человек по подозрению в подготовке государственного переворота.

По мере нарастания напряженности правительство пытается остановить джихадистское насилие. В прошлом месяце президент уволил своего премьер-министра и заменил большую часть кабинета. Сообщается также, что правительственная служба национальной безопасности готовится возобновить переговоры с джихадистами. В последний раз правительство проводило секретные переговоры о прекращении огня с джихадистами во время президентских выборов 2020 года, когда боевые действия затихли на несколько месяцев.

Дополнение

Протест Буркина-Фасо проходит на фоне эскалации нападений джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", в результате которых погибли тысячи и перемещено 1,5 миллиона человек.

По данным ООН, в течение двух недель в декабре было перемещено около 12 000 человек. Четыре французских солдата также были ранены во время совместной операции с вооруженными силами Буркина-Фасо. Это первый случай, когда французские солдаты получили ранения в стране после того, как двое были убиты в 2019 году во время захвата заложников.

Франция разместила в регионе около 5000 военнослужащих, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.