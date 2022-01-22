Силовики Буркіна-Фасо застосували сльозогінний газ на протестах проти уряду

Деталі

Кілька сотень людей пройшли маршем центром міста Уагадугу, скандуючи заклик президенту Рока Марка Крістіана Каборе до відставки.

"Джихадисти атакують, люди вмирають, інші тікають зі своїх будинків… Ми хочемо, щоб Рок та його уряд пішли у відставку, бо вони погано поводяться з країною. Ми ніколи не підтримаємо їх", - заявив один із протестувальників.

Деякі люди також протестували на знак солідарності із сусідньою Малі, громадяни якої незадоволені західноафриканським економічним регіональним блоком ECOWAS, який запровадив санкції проти країни після того, як правляча хунта відклала цьогорічні вибори.

Контекст

Це друге придушення протестів урядом з листопада, і воно сталось після того, як уряд закрив доступ до Facebook минулого тижня, пославшись на міркування безпеки, і після арешту 15 людей за підозрою у підготовці державного перевороту.

У міру наростання напруженості уряд намагається зупинити джихадистське насильство. Минулого місяця президент звільнив свого прем'єр-міністра та замінив більшу частину кабінету. Повідомляється також, що урядова служба національної безпеки готується відновити переговори з джихадистами. Востаннє уряд провадив секретні переговори про припинення вогню з джихадистами під час президентських виборів 2020 року, коли бойові дії затихли на кілька місяців.

Доповнення

Протест Буркіна-Фасо проходить на тлі ескалації нападів джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", внаслідок яких загинули тисячі та переміщено 1,5 мільйона людей.

За даними ООН, протягом двох тижнів у грудні близько 12 000 людей було переміщено. Чотири французькі солдати також були поранені під час спільної операції зі збройними силами Буркіна-Фасо. Це перший випадок, коли французькі солдати отримали поранення в країні після того, як двоє було вбито у 2019 році під час захоплення заручників.

Франція розмістила у регіоні близько 5000 військовослужбовців, але досі її участь у Буркіна-Фасо була мінімальною порівняно з Нігером або Малі.