В столичном регионе за полтора суток произошло более 80 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. За текущие сутки по состоянию на 15:00 в Киевской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"За сегодняшний день по состоянию на 15:00 (произошло - ред.) 23 ДТП", - сообщил Жукович.
Он добавил, что пострадавших в ДТП нет.
Кроме того, за минувшие сутки произошло 58 ДТП, также без пострадавших.
Добавим, по Украине вчера и сегодня - гололедица на дорогах.
Напомним, в Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации во время ДТП зажал патрульную между машин.
Как сообщал УНН, из-за ДТП с участием пьяного чиновника открыто уголовное производство.