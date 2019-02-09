Сьогодні в Україні до 6 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В Україні у суботу, 9 лютого, очікується погода без опадів, температура повітря на півдні та заході сягне 6 градусів вище нуля, на решті території - 3 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 лютого в Україні без опадів. На дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості південних та західних областей вдень 1-6° тепла.
У Києві без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.
Нагадаємо, синоптик розповів про погоду на вихідні.