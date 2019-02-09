Сьогодні в Україні до 6 градусів тепла

"9 лютого в Україні без опадів. На дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості південних та західних областей вдень 1-6° тепла.

У Києві без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.

Нагадаємо, синоптик розповів про погоду на вихідні.