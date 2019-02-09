Сегодня в Украине до 6 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Украине в субботу, 9 февраля, ожидается погода без осадков, температура воздуха на юге и западе достигнет 6 градусов выше нуля, на остальной территории - 3 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 февраля в Украине без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в большинстве южных и западных областей днем 1-6° тепла.
В Киеве без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°.
Напомним, синоптик рассказал о погоде на выходные.