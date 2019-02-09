У столичному регіоні за півтори доби сталося понад 80 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. За поточну добу станом на 15:00 у Київській області зареєстровано 23 дорожньо-транспортні пригоди, постраждалих немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“За сьогоднішній день станом на 15:00 (сталося - ред.) 23 ДТП”, — повідомив Жукович.
Він додав, що постраждалих у ДТП немає.
Крім того, за минулу добу сталося 58 ДТП, також без постраждалих.
Додамо, по Україні вчора та сьогодні - ожеледиця на дорогах.
Нагадаємо, у Києві нетверезий заступник голови райдержадміністрації під час ДТП затиснув патрульну між автівок.
Як повідомляв УНН, через ДТП за участю п’яного чиновника відкрито кримінальне провадження.