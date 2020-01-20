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В столичном аэропорту в память о "киборгах" сыграл военный оркестр

Киев • УНН

 • 13080 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В столичном международном аэропорту "Борисполь" в память о "киборгах" - защитниках Донецкого аэропорта - сыграл военный оркестр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба аэропорта.

В столичном аэропорту в память о "киборгах" сыграл военный оркестр

"Они выдержали - не выдержал бетон! Отдали дань памяти героям 242-х дневной обороны Донецкого аэропорта. Спасибо за выступление Военно-музыкальному управлению Вооруженных сил Украины, заслуженному академическому ансамблю песни и танца Вооруженных сил Украины, Национальному президентскому оркестру", - указали в аэропорту.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участию в мероприятиях по чествованию памяти погибших защитников Украины.

Добавим, Украина чтит память "киборгов", погибших в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта 19 и 20 января 2015 года. Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

Так, 20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

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