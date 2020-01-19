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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2156 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. З метою вшанування подвигу Героїв, які самовіддано та мужньо боронили Донецький аеропорт, 20 січня о 08:30 на території Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (термінал "D", третій поверх) відбудеться тематичне мистецьке дійство за участі Національного президентського оркестру та хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони.

В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри

Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка виконуватиметься на унікальному музичному інструменті – "Дзвони війни", виготовленому у 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів.

Також 20 січня відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей ще у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.

Нагадаємо, в ОПУ назвали час початку у "Борисполі" церемонії вшанування жертв катастрофи PS752.

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