В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. З метою вшанування подвигу Героїв, які самовіддано та мужньо боронили Донецький аеропорт, 20 січня о 08:30 на території Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (термінал "D", третій поверх) відбудеться тематичне мистецьке дійство за участі Національного президентського оркестру та хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони.
Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка виконуватиметься на унікальному музичному інструменті – "Дзвони війни", виготовленому у 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів.
Також 20 січня відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей ще у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.
Нагадаємо, в ОПУ назвали час початку у "Борисполі" церемонії вшанування жертв катастрофи PS752.