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В украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры

Киев • УНН

 • 13552 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. С целью чествования подвига Героев, которые самоотверженно и мужественно защищали Донецкий аэропорт, 20 января в 08:30 на территории Государственного предприятия "Международный аэропорт" Борисполь "(терминал D, третий этаж) состоится тематическое художественное действо с участием Национального президентского оркестра и хора ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны.

В украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры

Особое место в мероприятии будет отведено композиции, будет выполняться на уникальном музыкальном инструменте - "Колокола войны", изготовленном в 2016 году из гильз 152-мм артиллерийских снарядов.

Также 20 января состоится всеукраинская акция в аэропортах и других местах массового скопления людей еще в восьми областных центрах: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов.

Напомним, в ОПУ назвали время начала в "Борисполе" церемонии почтения памяти жертв катастрофы PS752.

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