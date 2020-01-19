В украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры

Особое место в мероприятии будет отведено композиции, будет выполняться на уникальном музыкальном инструменте - "Колокола войны", изготовленном в 2016 году из гильз 152-мм артиллерийских снарядов.

Также 20 января состоится всеукраинская акция в аэропортах и других местах массового скопления людей еще в восьми областных центрах: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов.

Напомним, в ОПУ назвали время начала в "Борисполе" церемонии почтения памяти жертв катастрофы PS752.